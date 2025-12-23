Юрист ответил, что может грозить сотруднику за отказ идти на корпоратив Юрист Салкин: за неявку на корпоратив в рабочее время может грозить наказание

Сотрудника могут привлечь к дисциплинарным мерам за пропуск корпоратива в рабочее время, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, в данном случае неявка на мероприятие расценивается как нарушение трудовых обязанностей и может повлечь за собой замечание, выговор или увольнение.

В российском праве нет нормы, которая прямо позволяла бы наказывать работника за неявку на корпоратив как за дисциплинарный проступок. Дисциплинарные взыскания по ТК РФ ограничены перечнем: замечание, выговор, увольнение и применяются только за неисполнение трудовых обязанностей по ст. 192–193 ТК РФ, а корпоратив обычно к обязанностям не относится, особенно если проходит вне рабочего времени, участие тогда добровольное. Если же это проходит как рабочее мероприятие, то, конечно, являться туда обязательно, — предупредил Салкин.

Он подчеркнул, что вероятность отказа в повышении зарплаты как наказания за пропуск корпоратива крайне мала. По словам юриста, работодатель не обязан повышать оклад конкретному сотруднику по своему усмотрению за исключением случаев индексации для работников бюджетных организаций. Однако, указал Салкин, выборочное ухудшение условий труда из-за пропуска корпоратива в нерабочее время может быть воспринято как дискриминация.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что российское законодательство не требует от работодателей обязательного проведения новогоднего корпоратива для всех сотрудников. По его словам, организация праздничных мероприятий является добровольной инициативой руководства компании.