Юрист объяснил, может ли работодатель не пустить сотрудника на корпоратив Юрист Русяев: закон не обязывает проводить корпоративы для всех без исключения

Законодательство РФ не обязывает работодателя проводить новогодний корпоратив для всех без исключения, рассказал RT юрист, основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. Он отметил, что проведение праздничных мероприятий — инициатива работодателя.

Если корпоратив организован как закрытое событие — по спискам, по вместимости площадки, по требованиям безопасности, по распределению бюджета, — работодатель вправе определить круг участников. Закон не обязывает проводить праздник «для всех без исключения», — рассказал Русяев.

Юрист подчеркнул, что законодательные риски появляются, если неявка на корпоратив может привести к санкциям со стороны работодателя. Он отметил, что начальство не вправе требовать присутствия сотрудника на любых событиях вне рабочего времени.

Ранее юрист и правозащитник Михаил Салкин рассказал, что сотрудника не имеют права увольнять за неприличное поведение на корпоративе, в том числе за шумные танцы, неудачные шутки и мелкие конфликты. При этом исключением являются мероприятия, проводимые в рабочее время.