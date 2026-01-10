За два часа над Россией сбили восемь БПЛА

Российские силы ПВО ликвидировали за два часа восемь украинских БПЛА над регионами РФ, передает пресс-служба Минобороны РФ. Атака велась с 07:00 до 09:00 по московскому времени. По данным ведомства, четыре беспилотника уничтожили над территорией Крыма, три — над Костромской областью и один — над Адыгеей.

Уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 10 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 59 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, 11 и 10 БПЛА уничтожили над акваторией Черного моря и Краснодарским краем соответственно, восемь и шесть — над Брянской и Липецкой областями, еще по четыре — над Калужской областью, акваторией Азовского моря и территориями республик Адыгея и Крым.

Также украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать территорию Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что воздушная цель была ликвидирована силами ПВО Министерства обороны России.