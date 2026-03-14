Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 марта 2026 в 11:55

Инфантильная россиянка отобрала у бывшего 16 млн рублей по «схеме Долиной»

Подписывайтесь на нас в MAX

Жительница Москвы по «схеме Долиной» вернула себе 16 млн рублей, которые подарила бывшему молодому человеку, сообщает Telegram-канал Baza. Как рассказал экс-бойфренд Денис, его отношения с Мартиной завязались в 2020 году. Пара быстро съехалась, и девушка призналась, что ее семья владеет крупным прачечным бизнесом.

Мужчина предложил организовать грузоперевозки для их компании и открыл свое дело. За вклад в семейный бизнес Мартина решила отблагодарить возлюбленного — вручила 16,5 млн рублей на покупку квартиры в столице. По совету юриста девушка предусмотрительно оформила нотариальный договор дарения денег. В конце 2023 года пара рассталась. Мартина обвинила Дениса в насилии и принуждении к подписанию договора дарения.

Решающим аргументом в деле стала судебно-психиатрическая экспертиза Института Сербского. Она показала, что у москвички было инфантильное расстройство личности, а значит, в момент передачи денег молодому человеку она не осознавала, что делает. Суд первой инстанции, апелляция и кассация признали сделку недействительной, обязав Дениса вернуть деньги.

Ранее суд в Москве отказался возвращать однокомнатную квартиру пенсионерке, которая продала ее, а затем попыталась оспорить сделку по «схеме Долиной». Покупательница жилья осталась законной владелицей недвижимости.

Москва
деньги
Лариса Долина
обманы
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.