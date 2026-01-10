Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 09:13

Киеву предрекли превращение в «город-призрак» после заявления Кличко

Меркурис заявил о крахе Украины после просьбы Кличко покинуть Киев

Виталий Кличко Виталий Кличко Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press
Призыв мэра Виталия Кличко к киевлянам покинуть город на фоне энергетического кризиса стал сигналом о надвигающейся национальной катастрофе, заявил в эфире YouTube-канала британский аналитик Александр Меркурис. Он считает, что ситуация в украинской столице критическая: почти 6 тыс. многоквартирных домов остались без теплоснабжения в разгар зимы.

По мнению эксперта, разрушение критической инфраструктуры выводит страну на траекторию полного военного и экономического коллапса. Меркурис подчеркнул, что отказ украинского руководства от мирных переговоров лишь усугубляет риски превращения крупных мегаполисов в безлюдные зоны.

Никто в Киеве не желает идти на компромисс... есть реальный риск того, что сам Киев и другие города станут городами-призраками, — высказался Меркурис.

Эксперт считает, что Украина стремительно приближается к «точке невозврата», за которой диалог на выгодных условиях станет невозможен. Если Киев не согласится на мир в ближайшее время, Россия укрепит свои позиции настолько, что полностью откажется от любых уступок.

Ранее стало известно, что США и Украина ведут подготовку к подписанию соглашения на $800 миллиардов, которое должно обеспечить восстановление и гарантии безопасности для украинской стороны. The Telegraph утверждает, что финансирование будет привлекаться в течение 10 лет.

Украина
Виталий Кличко
Киев
блэкаут
