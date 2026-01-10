Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 06:11

США и Украина готовят соглашение о восстановлении страны на $800 млрд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соединенные Штаты и Украина ведут подготовку к подписанию соглашения на $800 миллиардов, которое должно обеспечить восстановление и гарантии безопасности для украинской стороны, передает The Telegraph. Предполагается, что финансирование будет привлекаться в течение 10 лет.

Детали договора могут быть обсуждены на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Именно там возможна встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Ранее Трамп сообщил, что сделка Соединенных Штатов с Украиной по редкоземельным металлам была условием для продолжения Вашингтоном своих усилий по мирному урегулированию конфликта. По его словам, Вашингтон «хочет вернуть свои деньги». Политик также отметил, что конфликт на Украине не особо «затрагивает США».

До этого американский лидер предупредил, что США будут играть второстепенную роль в случае заключения мирного соглашения, предусматривающего военную поддержку Украины в случае нападения на ее территорию. Он пояснил, что перед Штатами в списке будут идти Европа и ближайшие союзники.

