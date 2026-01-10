Непогода в Москве срывает планы авиапассажиров Аэропорты Уфы, Ижевска и Оренбурга задерживают рейсы в Москву

В аэропортах Уфы, Ижевска и Оренбурга задерживаются несколько московских рейсов как на прилет, так и на вылет, сообщают онлайн-табло воздушных гаваней. Причиной стали временные ограничения в столичном аэропорту Шереметьево.

Так, из Уфы перенесен рейс в Москву с 04:25 на 12:35. В Ижевск с опозданием прибудет рейс из Москвы № 6377. В аэропорту Оренбурга изменено время прилета и вылета пяти московских авиарейсов.

В пресс-службе Шереметьево рассказали, что ограничения на прилет воздушных судов продлены до 10:00 мск. Все рейсы на вылет, по их данным, выполняются в полном объеме для стабилизации ситуации. Там принесли извинения пассажирам за временные неудобства.

Тем временем российские спутники засняли на видео движение мощного циклона «Фрэнсис» над Москвой. Аппараты «Электро-Л» и «Арктика-М» передали детальные изображения метеорологического явления.

