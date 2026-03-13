Убийство на 8 Марта и рабы в коровнике: главные ЧП за неделю

В Ростове мужчина расправился с женой на 8 Марта, на Урале двое вымогателей убили молодого человека, в Якутии отца и сына наказали за использование рабского труда — NEWS.ru рассказывает о главных новостях из рубрики «Происшествия» за день.

Муж распотрошил жену на 8 Марта

В Ростове-на-Дону 46-летний мужчина расправился с 26-летней супругой. ЧП произошло 8 марта в квартире, сдаваемой посуточно в доме на Береговой улице.

На месте происшествия изъяты наркотические вещества. Мотивы конфликта не установлены: следственные органы рассматривают версии о ревности, употреблении запрещенных препаратов и бытовом конфликте. Пара, по данным соседей, приехала из другого города.

«Моя подруга была просто в ужасе от этой новости. Она раньше снимала соседнюю квартиру. А если бы находилась в момент трагедии за стеной? В соседских чатах говорили, что муж не просто убил жену, а практически распотрошил ее», — рассказала жительница элитного дома Наталья.

Двое вымогателей убили юношу

В Свердловской области расследуют убийство 18-летнего Данилы Белкина. Молодого человека избили до смерти в поселке Большой Исток. Подозреваемых задержали 13 марта. Их возраст — 22 и 24 года. Свое поведение они объяснили опьянением.

По версии следствия, злоумышленники требовали у Белкина 5 тыс. рублей. Получив отказ, они жестоко избили юношу — нападение продолжалось около 40 минут. Преступление попало на камеры видеонаблюдения.

«Он (один из подозреваемых. — NEWS.ru) уже пытался моего сына побить, но Даня дал отпор. И он за это поставил его „на счетчик“. Требовал 5 тыс. рублей. А когда сын отказался платить, то позвал на разборки Кирилла», — рассказала мать погибшего журналистам.

Об убитом Даниле Белкине в Большом Истоке отзываются положительно. Юноша вырос в многодетной семье. Его отец умер около года назад, поэтому Даня, будучи старшим сыном, рано начал работать, чтобы помогать маме содержать семью. Местные жители и учителя характеризуют его как доброго, заботливого и культурного человека, не ввязывающегося в конфликты.

Сын и отец держали рабов на ферме

Нюрбинский районный суд в Якутии вынес приговоры Геннадию и Алексею Кириллиным, отцу и сыну. Родственники использовали рабский труд на своем фермерском угодье.

По версии следствия, семья использовала в качестве рабов 54-летнего и 31-летнего мужчин на ферме в селе Кюндяде. Там семейство разводило молочный рогатый скот.

68-летнего Геннадия Кириллина приговорили к трем годам колонии общего режима, Алексея — к трем годам и двум месяцам колонии. На момент вынесения приговора они находились на свободе под запретом определенных действий.

«Потерпевшие проживали в неудовлетворительных условиях, в том числе в помещениях бани и коровника, им не оказывалась медицинская помощь, их трудовая деятельность в качестве рабочих осуществлялась без выходных и оплаты труда», — сообщили в прокуратуре.

