Россияне жалуются на сбой в Telegram

10 января 2026 в 09:24

В Telegram произошел массовый сбой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Утром 10 января в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило около 200 жалоб.

Большинство поступает из Хакасии, Тульской, Ульяновской, Тверской областей, Санкт-Петербурга. Многие не могут открыть приложение, войти в аккаунт, с перебоями работают отложенные публикации.

Тем временем директор нижегородского филиала МТС Андрей Белов рассказал, что открытый Wi-Fi в кафе, аэропортах и торговых центрах, несмотря на кажущееся удобство, может представлять угрозу для сохранности личной информации. По его словам, в первую очередь важно убедиться в подлинности имени сети.

Ранее председатель комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский рассказал, что в скором времени россияне смогут удостоверять личность с помощью цифрового ID на базе мессенджера MAX в самолете, поезде и других видах транспорта. По его словам, внедрение платформы в другие сферы жизни, где требуется подтверждать личность, будет проходить быстрее.

