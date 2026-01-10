Россияне жалуются на сбой в Telegram В Telegram произошел массовый сбой

Утром 10 января в работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. По данным сервиса Downdetector, за последний час поступило около 200 жалоб.

Большинство поступает из Хакасии, Тульской, Ульяновской, Тверской областей, Санкт-Петербурга. Многие не могут открыть приложение, войти в аккаунт, с перебоями работают отложенные публикации.

