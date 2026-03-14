Работы в саду в марте: что нужно сделать обязательно уже сейчас

Весна принесла в регионы Центральной России солнечную теплую погоду, и дачники устремились на свои участки, чтобы заняться подготовкой к активному сезону. Какие работы необходимо в первую очередь провести в марте в саду, куда девать нерастаявший снег, что делать с деревьями, кустарниками и какие культуры уже можно посеять в грунт — в материале NEWS.ru.

Как работать с оставшимся снегом на участке в марте

В первую очередь в марте на садовом участке нужно заняться уборкой снега, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов. По его словам, во многих садовых товариществах и деревнях есть проблемы со стоком талой воды.

«Дело в том, что раньше предусматривались водосточные каналы, а в последнее время их стали засыпать, чтобы чуть-чуть подвинуть столбики ограды. В результате воде просто некуда стекать», — пояснил Туманов.

Если зимой выпало много снега, то весной на участке талая вода будет стоять, отметил эксперт. Он отметил, что при легкой почве вода уйдет в нижние слои, но если почва тяжелая, этого не произойдет. Поэтому садоводам необходимо ускорять снеготаяние на участках.

«Это делается достаточно легко. Поверхность снега сверху вы посыпаете золой (темный оттенок золы притягивает солнечное тепло, из-за чего снег и лед начинают таять быстрее). Под теплыми лучами снег топится на глазах даже если температура отрицательная. Таким способом можно постепенно избавиться от сугробов», — посоветовал эксперт.

Если вода все же будет стоять, необходимо искать на участке уклон и делать хотя бы временные каналы, по которым она будет уходить, отметил Туманов. В противном случае все плодовые кустарники в саду рискуют вымокнуть, предостерег он.

Какие работы проводят с плодовыми деревьями и кустарниками в марте

Туманов отметил, что в марте пришло время для обрезки плодовых деревьев в саду. По его словам, этим можно заниматься до распускания почек.

«По снежку это даже очень хорошо, потому что на участке не грязно. Только надо понимать, что обрезка — это самая интеллектуальная работа в саду. Испортить деревья неправильной и плохой работой очень легко. Делать это мало кто умеет. Каждый срез должен быть мотивирован. Если вы не можете объяснить зачем, лучше не срезать. И помните, если вы начинающий дачник, ваш главный инструмент — это секатор, но никак не пила», — предупредил специалист.

Он посоветовал начинающим садоводам обрезать растения по минимуму. Кроме того, новичкам можно пройти обучение этому ремеслу в питомниках, напомнил Туманов.

В свою очередь член Союза садоводов России, телеведущая Ольга Воронова в беседе с NEWS.ru предупредила, что проводить обрезку в апреле будет поздно — начнется процесс сокодвижения. Она посоветовала новичкам или людям пожилого возраста воспользоваться услугами профессионалов, поскольку по глубокому снегу проводить эту работу трудно.

«Что касается побелки, ее стоит сделать позже, потому что сейчас еще сугробы по пояс. Та часть ствола, которую надо белить, пока покрыта снегом», — отметила Воронова.

Однако, поскольку кроны не покрыты снегом, можно начать обработку от зимующих вредителей, порекомендовала садовод. Для этого как правило используют препараты, которые не позволяют им пробудиться, пояснила эксперт.

«Стоит провести обработку именно от вредителей, не от болезней, потому что о последнем пока рано говорить», — сказала она.

Что делать с почвой и какие растения можно сеять в грунт в марте

Если на дачных участках снег уже растаял, можно начать обработку почвы, сообщил Туманов. В огороде почву, как правило, перекапывают, в саду — проводят культивирование, рассказал он. По его словам, перекапывание почвы в саду может повредить корневую систему некоторых растений, у которых она поверхностная. К таким, например, относятся вишни, сливы и абрикосы.

«Там идет культивация — просто рыхление поверхностного слоя почвы и уничтожение сорняков. А в огороде — перекапываете, можете уже смело делать грядки, если земля поддается обработке. А если она уже растаяла, можете смело сеять хладостойкие культуры», — отметил садовод.

Речь, по его словам, идет о горохе, свекле, моркови, салате, редисе и луке. В свою очередь Воронова добавила, что с 15 марта в теплицу можно посеять зелень и редис, чтобы собрать ранний урожай.

«И капусту можно на рассаду. Обычно почему-то люди упорно пытаются вырастить ее дома, но это невозможно, потому что ей надо от 0 до +3 градусов. А дома такого не бывает. В теплице — лучше всего. Потом оттуда на грядку просто пересадить», — пояснила Воронова.

Она порекомендовала следить за подвалами на дачных участках — из-за большого количества снега их может подтопить.

«В общем, надо уже на дачу приезжать, пока нет активной работы почвенной микрофлоры», — резюмировала специалист.

