Что делать на даче в феврале: план работ, подробная шпаргалка для садоводов

В феврале дачники выезжают на участки, чтобы начать первые работы в саду. В этот период идет подготовка к активному сезону — уборка снега, проверка теплиц и состояния растений. Февраль — месяц планирования и закупки семян. Какие работы в первую очередь нужно провести на огороде — в материале NEWS.ru.

Какие работы проводят с деревьями в феврале

В феврале не стоит начинать обработку и обрезку деревьев на участке, сказала в беседе с NEWS.ru член Союза садоводов России телеведущая Ольга Воронова. По ее словам, при минусовых температурах нельзя опрыскивать и смазывать раны растений.

Садовод отметила, что обрезка деревьев, как правило, начинается в марте, когда температура воздуха не превышает отметку минус 5 градусов. Однако при необходимости можно провести обрезку деревьев для стимулирования плодоношения в конце февраля, начиная с 25-го числа, при условии, что не предвидится сильных морозов.

«До этих чисел не рекомендуется ничего делать, потому что сильные морозы простоят неделю-две. Будет вред, а не польза. В конце месяца можно замазать раны и начинать обрезку для плодоношения», — подчеркнула специалист.

Она пояснила, что растворы, которыми опрыскивают деревья, замерзают в мороз и не дают эффекта. Обрезать дерево в сильный холод нельзя, потому что оно может треснуть. С наступлением весны это чревато инфекцией, отметила Воронова.

Опрыскивание деревьев после зимы Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В конце месяца я бы накинула на хвойные невысокие растения типа туи и можжевельника затеняющую сетку. Стоят морозы, им нужна влажность, а ее не хватает, и они подгорают. Для этого растения нужно притенить», — сказала садовод.

Кроме того, в феврале можно наполнить снегом теплицы, чтобы почва в них не пересохла, отметила она.

Растениям, находящимся под снегом, не страшны даже сильные морозы, сказал в беседе с NEWS.ru председатель организации «Садоводы России» Андрей Туманов. По его словам, если садовым культурам летом обеспечили должный уход, то они благополучно перенесут зиму, потому что начинают готовиться к ней уже с весны.

«Снег — это лучшее укрытие, придумать что-то более эффективное невозможно. Можно взять снеговую лопату и как экскаватор нарыть у себя на даче по максимуму: все надо закрыть снегом», — посоветовал эксперт.

Как подготовить участок к активному дачному сезону

Туманов рекомендовал убрать снег с теплиц в феврале. По его словам, садоводы, приезжающие весной на дачу, нередко обнаруживают большое количество сломанных парников. Снег деформирует скатные, стеклянные, арочные сооружения, а также теплицы из поликарбоната.

«Для арочных теплиц есть простой лайфхак: берете либо доски, либо деревянные конструкции, отпиливаете их по размеру и изнутри делаете подпорки, как колонны. Тем самым тяжесть снега уходит на подпорку, и теплица не продавливается внутрь», — отметил Туманов.

Эксперт напомнил о необходимости проверки подтапливаемого участка. По его словам, если на нем нет стока воды, зарыта водосточная канава или тяжелая для впитывания почва, вода даже при обычном количестве талого снега может стоять до середины мая.

«Сейчас снега много, и на подтапливаемых участках будет болото до июня. Естественно, в нем погибнут все растения. Поэтому вы можете подтапливать снег уже сейчас — стоит начать работы даже в мороз. Следует посыпать поверхность снега печной золой. Он начнет таять на солнце, и вода понемногу станет уходить. Так вы уберете ненужную влагу», — пояснил Туманов.

Скатная теплица Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие работы по планированию и закупке семян проводят в феврале

В феврале нужно провести такие работы, как планирование и закупка семян, отметила Воронова. По ее словам, когда начинается севооборот, следует сделать чертеж грядок, где планируются посадки. Отталкиваясь от этой схемы, можно закупать семена в магазине, отметила эксперт.

«Мы же не будем просто так скупать семена, потому что видим красивые картинки. Надо знать, чего мы хотим», — сказала Воронова.

Она подчеркнула, что для разработки плана грядок нужно знать, где и что находится на участке. В частности, можно воспользоваться документами на землю: на них видно форму участка и расположение дома. Воронова предупредила, что без предварительного плана закупка семян обойдется в три раза дороже.

В свою очередь Туманов добавил, что нужно приобретать семена, ориентируясь на их описание на упаковках, а не на советы из Сети и маркетинговые уловки.

«Проверяйте, какой это сорт — раннеспелый, среднеспелый или позднеспелый. Если вы нахватали позднеспелого перца или помидоров, то эти культуры не успеют созреть за короткое лето», — предупредил эксперт.

Он посоветовал дачникам зайти на сайт Минсельхоза, изучить перечень селекционных достижений и проверить, был ли зарегистрирован сорт семян.

По словам Вороновой, в феврале можно начать закупку удобрений, потому что их начинают завозить в магазины в широком ассортименте. Однако нужно подумать о том, куда их положить, потому что хранение в квартире может привести к химическим испарениям, а в сарае на морозе вещества могут испортиться.

Воронова посоветовала дачникам дождаться температуры воздуха как минимум минус 5 градусов, чтобы хранить удобрения в хозпостройке.

Семена моркови Фото: Shutterstock/FOTODOM

Туманов добавил, что в феврале дачникам нужно закупать грунт для рассады и фитолампы. Садовод предупредил, что практически весь грунт для рассады имеет одинаковый состав. Он рекомендовал покупать самый простой и универсальный, без добавок. Важно приобретать грунт у проверенных производителей, чтобы не наткнуться на фальсификат, предостерег Туманов. Он добавил, что вместо дорогостоящих фитоламп можно купить обычные светодиодные. Эффект для рассады будет таким же.

