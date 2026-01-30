Февральские хлопоты на подоконнике: что посеять заранее, чтобы летом собрать урожай

Пока за окном ещё зима, можно начать готовить будущий урожай — февраль отлично подходит для посева рассады культур с длинным сроком вегетации. Такой подход позволяет к концу апреля — началу мая получить крепкие растения, готовые к высадке в грунт или теплицу. Главное — учитывать климат вашего региона и возможности для дальнейшего выращивания, а также обеспечить рассаде правильный уход.

В первую очередь в феврале сеют томаты с периодом вегетации от 100 дней: их рассада хорошо переносит пикировку и отличается выносливостью. Перцы и баклажаны требуют бережного обращения — из‑за слабой корневой системы их лучше сразу высаживать в отдельные ёмкости, поместив в каждый стаканчик по два семечка и оставив впоследствии самый сильный росток. Для любителей зелени подойдёт ранний посев сельдерея (он растёт медленно), базилика (его лучше пересаживать в теплицу) и лука. А те, кто хочет вырастить собственную землянику, могут начать формирование розеток уже в конце зимы. Чтобы рассада получилась крепкой, важно обеспечить ей тепло, умеренный полив, подкормки и досвечивание — зимой без фитоламп не обойтись.

