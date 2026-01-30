Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 января 2026 в 16:38

Февральские хлопоты на подоконнике: что посеять заранее, чтобы летом собрать урожай

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пока за окном ещё зима, можно начать готовить будущий урожай — февраль отлично подходит для посева рассады культур с длинным сроком вегетации. Такой подход позволяет к концу апреля — началу мая получить крепкие растения, готовые к высадке в грунт или теплицу. Главное — учитывать климат вашего региона и возможности для дальнейшего выращивания, а также обеспечить рассаде правильный уход.

В первую очередь в феврале сеют томаты с периодом вегетации от 100 дней: их рассада хорошо переносит пикировку и отличается выносливостью. Перцы и баклажаны требуют бережного обращения — из‑за слабой корневой системы их лучше сразу высаживать в отдельные ёмкости, поместив в каждый стаканчик по два семечка и оставив впоследствии самый сильный росток. Для любителей зелени подойдёт ранний посев сельдерея (он растёт медленно), базилика (его лучше пересаживать в теплицу) и лука. А те, кто хочет вырастить собственную землянику, могут начать формирование розеток уже в конце зимы. Чтобы рассада получилась крепкой, важно обеспечить ей тепло, умеренный полив, подкормки и досвечивание — зимой без фитоламп не обойтись.

Ранее сообщалось, что многие садоводы мечтают о щедром урожае пучковых огурцов, обещающих грозди из 6–8 плодов. Однако на практике красивые картинки на упаковках часто не совпадают с реальностью. Разочарование приходит из‑за неочевидных нюансов выращивания — от температурных перепадов до подделок семян. Давайте разберёмся, как избежать типичных ошибок и всё‑таки получить заветные пучки.

Проверено редакцией
советы
урожай
огороды
февраль
посевы
Марина Макарова
М. Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный новогодний российский кинохит 2026-го обзавелся новеллизацией
«Иллюстрация идиотизма»: депутат о планах НАТО создать «банк войны»
В Госдуме сделали радикальное предложение о законе тишине для всей России
Американский фонд отказался отозвать иск к РФ по списанию царских долгов
В России поездки на Черное море включили в расчет инфляции
Российские войска освободили населенный пункт в Запорожье
Лихач снес санки с ребенком на пешеходном переходе
OpenAI объявила о надвигающейся зачистке искусственного интеллекта
Национальный музей присоединился к агрессивной дерусификации на Украине
В Google придумали, как генерировать 3D-миры
«Плюшкина» заночевала в подъезде из-за горы мусора в квартире
Жителям Камчатки рассказали, прекратится ли снег на следующей неделе
Польский город получил $28 тыс. на снос памятника Красной армии
Генерал объяснил противоречащие друг другу заявления Зеленского
В МИД назвали истинную причину запрета на поставки российского газа в ЕС
«Шли на СВО за идею»: позывной Красавчик о дружбе в окопах и поддержке тыла
Россиянин отомстил девушке за расставание рекламой интим-услуг
В администрации президента назвали нового фаворита в мировой экономике
Актер из «Папиных дочек» погряз в долгах
Стало известно, что уничтожает льды Арктики с 2000-х годов
Дальше
Самое популярное
Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2026 году

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова
Общество

Разбираю на соцветия цветную капусту, заливаю сырным кремом — и в духовку прямо в сковороде. Изысканная запеканка готова

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка
Общество

Вместо покупных полуфабрикатов — кордон-блю по-домашнему. Три начинки на выбор и никакого фритюра, только духовка

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.