15 марта 2026 в 22:31

Цветы вместо навоза: эти растения превратят бедную почву в чернозем за один сезон

Фото: D-NEWS.ru
Знаете ли вы, что существуют цветы, которые не только украшают сад, но и работают как природные удобрения, улучшая почву без всякой химии?

Главный чемпион в этом деле — люпин. Это растение-сидерат с мощными корнями, на которых живут азотфиксирующие бактерии. Они насыщают грунт азотом, делая его более плодородным для последующих посадок. После того как люпин отцветет, его можно скосить и заделать в землю — зеленая масса станет отличным органическим удобрением, не уступающим навозу.

Другой цветок-помощник — фацелия, которая не только обогащает почву, но и разрыхляет ее, привлекает пчел и подавляет рост сорняков. А горчица белая, посаженная как сидерат, оздоравливает землю, отпугивая проволочника и фитофтору.

Эти цветы можно использовать вместо навоза. Они превратят бедную почву в чернозем за один сезон. Посадив их на грядках или в междурядьях, вы одновременно получите красивый цветник и улучшите структуру и плодородие почвы без лишних затрат.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
Д. Иванова
