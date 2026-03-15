Цветы вместо навоза: эти растения превратят бедную почву в чернозем за один сезон

Знаете ли вы, что существуют цветы, которые не только украшают сад, но и работают как природные удобрения, улучшая почву без всякой химии?

Главный чемпион в этом деле — люпин. Это растение-сидерат с мощными корнями, на которых живут азотфиксирующие бактерии. Они насыщают грунт азотом, делая его более плодородным для последующих посадок. После того как люпин отцветет, его можно скосить и заделать в землю — зеленая масса станет отличным органическим удобрением, не уступающим навозу.

Другой цветок-помощник — фацелия, которая не только обогащает почву, но и разрыхляет ее, привлекает пчел и подавляет рост сорняков. А горчица белая, посаженная как сидерат, оздоравливает землю, отпугивая проволочника и фитофтору.

Эти цветы можно использовать вместо навоза. Они превратят бедную почву в чернозем за один сезон. Посадив их на грядках или в междурядьях, вы одновременно получите красивый цветник и улучшите структуру и плодородие почвы без лишних затрат.

Ранее были названы три тенелюбивых цветка, которые удивят красотой и станут изюминкой участка.