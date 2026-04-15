В России предложили сажать за управление сайтами в даркнете ГП предложила ввести уголовную ответственность за администрирование даркнета

Генпрокуратура предложила ввести уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете, сообщил глава ведомства Александр Гуцан. Он выступил в Совфеде с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка в стране.

Правительством согласован проект поправок по обороту цифровых валют. В нем учтены наши инициативы по установлению уголовной ответственности за управление сайтами в даркнете, применение при совершении преступлений специальных технических средств, — сказал глава ГП.

Гуцан также сообщил, что Государственная дума в первом чтении уже одобрила законопроекты, направленные на создание дополнительных ограничений для применения виртуальных телефонных станций, вредоносного программного обеспечения, сим-боксов и международных телефонных соединений. Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этих инициатив.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цифровые ограничения, вводимые в России, объясняются необходимостью обеспечения безопасности государства и граждан. Он подчеркнул, что подобные меры не следует рассматривать как шаг назад в развитии страны.