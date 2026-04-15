15 апреля 2026 в 10:54

В России предложили сажать за управление сайтами в даркнете

Генпрокуратура предложила ввести уголовную ответственность за управление сайтами в даркнете, сообщил глава ведомства Александр Гуцан. Он выступил в Совфеде с ежегодным докладом о состоянии законности и правопорядка в стране.

Правительством согласован проект поправок по обороту цифровых валют. В нем учтены наши инициативы по установлению уголовной ответственности за управление сайтами в даркнете, применение при совершении преступлений специальных технических средств, — сказал глава ГП.

Гуцан также сообщил, что Государственная дума в первом чтении уже одобрила законопроекты, направленные на создание дополнительных ограничений для применения виртуальных телефонных станций, вредоносного программного обеспечения, сим-боксов и международных телефонных соединений. Он подчеркнул, что рассчитывает на поддержку этих инициатив.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что цифровые ограничения, вводимые в России, объясняются необходимостью обеспечения безопасности государства и граждан. Он подчеркнул, что подобные меры не следует рассматривать как шаг назад в развитии страны.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Расчехлили арсенал»: военэксперт о дефиците ракет для ПВО Patriot у ВСУ
Стало известно, что грозит Смольянинову при въезде в Россию
Генпрокурор предложил «пожизненный бан» для чиновников-коррупционеров
Украинского журналиста-террориста могут посадить в тюрьму в России
В России может появиться «институт Маска» по изучению продления жизни
Военэксперт раскрыл, о производстве каких ракет договорились ФРГ и Украина
Аномальная жара идет на Москву? Чего ждать, сколько будет градусов
Педофил с игрушками на компьютере: учитель рисования растлевал мальчиков
Автомобилистов предупредили, что грозит за езду на шипованной резине летом
Китайский след обнаружили в атаках Ирана по военным базами США
«Решили формализовать»: раскрыто, зачем США новый военный блок с Украиной
Инфекционист перечислила последствия энцефалита
Си Цзиньпин кратко охарактеризовал отношения Китая и России
«Нельзя доверять»: Киев разоблачили после пасхального перемирия
Атака ВСУ на Стерлитамак 15 апреля: что известно, разрушения, сколько жертв
«Я была шокирована»: Бутырская о провале Малинина на Олимпиаде-2026
Врач напомнил об опасности сочетания алкоголя с газировкой
Генпрокурор объяснил, почему в России вдвое выросло число терактов
Раскрыты детали атаки ВСУ на содовую столицу России
В ГД рассказали о новых правилах службы для военных, ставших инвалидами
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

