15 апреля 2026 в 10:38

Российский регион полностью обесточило после ночной атаки ВСУ

Балицкий сообщил о полном блэкауте в Запорожской области после атаки ВСУ

Запорожская область оказалась полностью обесточенной после атаки ВСУ в ночь на 15 апреля, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий. Он подчеркнул, что из-за ударов вышли из строя несколько энергетических объектов.

Прошлой ночью энергетическая инфраструктура нашего региона снова подверглась массированным террористическим атакам со стороны противника. В результате обстрелов был поврежден ряд энергетических объектов, что привело к полному обесточиванию региона, — отметил Балицкий.

Ранее сообщалось, что полное отключение электроснабжения произошло в Энергодаре после очередной атаки ВСУ. Объекты критической инфраструктуры и социальные учреждения продолжают работу благодаря резервным дизель-генераторам. Запас топлива в городе находится на достаточном уровне.

До этого в южной части Запорожской области было зафиксировано поражение объекта энергетической инфраструктуры. В результате повреждения оборудования произошло отключение подачи электроэнергии.

Также на Запорожской атомной электростанции временно перестала работать последняя линия внешнего энергоснабжения «Ферросплавная-1». Подачу света удалось восстановить в течение нескольких часов после отключения.

