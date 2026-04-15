15 апреля 2026 в 10:37

Генпрокуратура проверит работу школ после всплеска детской преступности

Генпрокуратура России инициировала масштабную проверку работы сотрудников школ, отвечающих за воспитательный процесс, сообщил генпрокурор Александр Гуцан в докладе Совету Федерации. Ведомство намерено выяснить, насколько эффективно педагоги выявляют факторы риска среди учеников, передает ТАСС.

Поводом для таких мер стал резкий скачок подростковой преступности, которая по итогам прошлого года увеличилась на 10%. Особое внимание прокуроры уделят способности учителей распознавать скрытые угрозы в молодежной среде.

Педагоги могут быть не знакомы с современными субкультурами и своевременно не распознавать признаки вовлечения детей в деструктивную деятельность, — заметил Гуцан.

Параллельно с проверками в системе образования внедряются единые требования к учебникам и регулируются нагрузки на школьников.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подросток, напавший на учительницу и одноклассницу, пронес в школу пластиковый арбалет, газовый баллончик и сигнальный пистолет. Инцидент произошел в учебном заведении № 32. По данным источников, после содеянного ученик выпал из окна с четвертого этажа и получил травмы.

