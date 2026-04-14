Пушистые шапки голубого, розового и белого цвета, которые цветут с июня до осенних заморозков

Агератум, известный в народе как долгоцветка, — это настоящая находка для дачников. Он цветет непрерывно с июня и вплоть до самых осенних заморозков, когда многие однолетники уже теряют декоративность.

Пушистые шапки его соцветий, напоминающие маленькие помпоны, создают в саду эффект разноцветного облака. Палитра оттенков невероятно широка: от классических небесно-голубых и сиреневых до белых, розовых и даже насыщенно-бордовых сортов.

Агератум невероятно универсален: низкорослые сорта (15–30 см) идеальны для бордюров и ковровых клумб, а более высокие (до 60–70 см) прекрасно смотрятся в миксбордерах и на срезку.

Выращивание из семян не представляет сложности. Семена у агератума очень мелкие, их сеют поверхностно, слегка присыпая землей или песком, так как для прорастания им нужен свет.

