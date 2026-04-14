«Чтоб господа задумались»: ВС России хотят пустить за рубеж без ограничений Депутат Картаполов заявил о любой форме применения армии для защиты россиян

Вооруженные силы РФ могут быть использованы за рубежом для защиты россиян, подвергнувшихся судебному преследованию, в любой форме, «которая будет признана необходимой и достаточной», заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после принятия законопроекта в первом чтении. По его словам, документ нужен, чтобы «господа, которые еще не оставили в своих головенках мысли что-то нехорошее делать», задумались, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы видим, что эти угрозы имеют тенденцию к дальнейшему продолжению. Мы не можем с этим согласиться. Потому что жизнь и здоровье каждого нашего гражданина — огромнейшая ценность для нашей страны, — сказал Картаполов.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, разрешающий использовать российскую армию для защиты граждан РФ в случае их ареста или преследования судами иностранных государств. Законопроект вносит изменения в статьи федеральных законов «О гражданстве Российской Федерации» и «Об обороне».

Окружной суд Варшавы между тем продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 1 июня. Как заявил его адвокат Лукаш Нагурский, это решение будет обжаловано сразу после того, как юристы ознакомятся с ним в письменном виде. Заседание проходило в закрытом режиме.