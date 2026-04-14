Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика

Жительницу Харькова поставили на воинский учет в качестве медика, хотя у нее нет соответствующего образования, сообщила украинская «Судебно-юридическая газета». Решение об этом приняли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

С 2022 года харьковчанка числится военнообязанной в звании «рядовой» с медицинской военно-учетной специальностью. При этом она окончила профтехучилище по профессии швея и всю жизнь работала в швейном производстве, торговле и других немедицинских сферах. Обнаружив несоответствие, женщина обратилась в суд.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин для службы в тыловых подразделениях. По его словам, Киев хочет, чтобы женщины активнее воевали на стороне Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что все больше женщин-украинок жалуются на незаконную постановку на воинский учет. По словам девушек, после этого их объявляют в розыск как уклонистов от мобилизации. В настоящее время зафиксированы уже десятки подобных случаев в Харькове, Киеве и других городах.