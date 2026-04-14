14 апреля 2026 в 18:31

Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика

Фото: Социальные сети
Жительницу Харькова поставили на воинский учет в качестве медика, хотя у нее нет соответствующего образования, сообщила украинская «Судебно-юридическая газета». Решение об этом приняли сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).

С 2022 года харьковчанка числится военнообязанной в звании «рядовой» с медицинской военно-учетной специальностью. При этом она окончила профтехучилище по профессии швея и всю жизнь работала в швейном производстве, торговле и других немедицинских сферах. Обнаружив несоответствие, женщина обратилась в суд.

Ранее бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров заявил, что украинские власти могут начать мобилизовывать женщин для службы в тыловых подразделениях. По его словам, Киев хочет, чтобы женщины активнее воевали на стороне Вооруженных сил Украины.

До этого стало известно, что все больше женщин-украинок жалуются на незаконную постановку на воинский учет. По словам девушек, после этого их объявляют в розыск как уклонистов от мобилизации. В настоящее время зафиксированы уже десятки подобных случаев в Харькове, Киеве и других городах.

Украина
ТЦК
женщины
медики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
В России обрушились на Норвегию за «прикормку» для террора Зеленского
Военэксперт ответил, что скрывается за оборонным соглашением ФРГ и Украины
Суд подтвердил взыскание с экс-чиновников КЧР 141,5 млн рублей в доход РФ
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
