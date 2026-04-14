Невролог дала советы, как защититься от деменции Невролог Аникина назвала питание и общение профилактикой от деменции

Физическая активность, соблюдение принципов правильного питания, общение с людьми и взаимодействие с домашними животными являются эффективной профилактикой деменции, рассказала NEWS.ru невролог, реабилитолог Марина Аникина. Она отметила, что людям старше 40 лет необходимо контролировать количество потребляемых калорий и сокращать количество углеводов в рационе.

В пожилом возрасте мы следим, чтобы было достаточно белка. Физическая активность очень важна. Мышечная масса является суммарным показателем здоровья, благополучия человека в возрасте старше 40 лет, — пояснила Аникина.

Еще один вид профилактики — снижение уровня стресса, которое включает обязательное соблюдение ритма активности и отдыха, переключение с интеллектуальной деятельности на рутинную и наоборот, добавила она. Невролог также порекомендовала контролировать давление, уровень сахара и холестерина в крови. Не менее важен режим сна, подчеркнула она.

Ранее стало известно, что обычная сезонная прививка от гриппа может способствовать снижению риска развития деменции. Ученые пришли к выводу, что вакцина помогает уменьшить вероятность сосудистых и воспалительных процессов, которые связаны с ухудшением когнитивных функций. Метаанализ 2023 года, охвативший больше двух миллионов человек, показал, что у вакцинированных испытуемых вероятность развития деменции оказалась на 31% ниже.