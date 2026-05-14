Невролог перечислила способы профилактики болезни Альцгеймера

Невролог Чердак: общения является доказанным способом профилактики Альцгеймера

Общение и образование являются доказанными способами профилактики болезни Альцгеймера, рассказала KP.RU кандидат медицинских наук, врач-невролог Мария Чердак. Она отметила, что важно не только получать новые знания, но и применять их на практике.

Так работают учеба в школе или институте, на любых обучающих курсах. Даже если вы просто смотрите ТВ или читаете книгу, а потом активно обсуждаете с окружающими то, что узнали, — это вклад в когнитивный резерв, — рассказала Чердак.

Невролог подчеркнула, что любое социальное взаимодействие требует серьезной работы мозга. По ее словам, также качественной профилактикой станут контроль уровня холестерина, глюкозы и артериального давления.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, что внезапная бессонница может указывать на болезни Паркинсона или Альцгеймера. По словам специалиста, в таком случае она сопровождается активными движениями во сне.

