14 апреля 2026 в 19:05

ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей

Гладков: мирный житель ранен при атаке дрона на авто в Белгородской области

В селе Мешковом Белгородской области мужчина получил ранение в результате атаки беспилотника на автомобиль «Газель», сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотники Вооруженных сил Украины нанесли удары по четырем муниципалитетам, в результате чего пострадал мирный житель.

В селе Мешковом Шебекинского округа дрон атаковал «Газель», в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму, а также осколочные ранения плеча и ноги. Бригада скорой доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается, — уточнил Гладков.

Гладков также перечислил другие последствия атак. В селе Вознесеновка Шебекинского округа от удара дрона повреждена надворная постройка, а в селе Кукуевка Валуйского округа атаке FPV-дрона подвергся частный дом — повреждена кровля.

Сельхозпредприятие в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа атаковано тремя FPV-дронами, в результате повреждены три единицы сельхозтехники и легковой автомобиль. В селе Нечаевка Белгородского округа из-за сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена кровля частного дома, добавил губернатор.

По подсчетам Минобороны, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 15 украинских беспилотников над двумя регионами России. Девять БПЛА сбили над территорией Волгоградской области и шесть — над Ростовской.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
