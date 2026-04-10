10 апреля 2026 в 09:32

ВСУ пытались атаковать два региона с помощью 15 БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили 15 БПЛА над Волгоградской и Ростовской областями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 15 украинских беспилотников над двумя регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, девять БПЛА сбили над территорией Волгоградской области и шесть — над Ростовской.

В утренние часы 10 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Утром 8 апреля пресс-служба Минобороны России проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 151 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, по 57 и 48 БПЛА уничтожили над территориями Волгоградской и Ростовской областей соответственно. Также ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью 35 БПЛА.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией — это может произойти, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.

