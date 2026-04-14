Привезла семена из Франции — и в июле сад засиял карминно-розовыми звездами. Чудо-многолетник

Фото: D-NEWS.ru
Привезла семена из Франции — и теперь этот клематис стал жемчужиной моего сада. Сорт Ville de Lyon, выведенный еще в 1899 году, до сих пор покоряет садоводов по всему миру своими крупными, до 15 см в диаметре, цветами.

Лепестки карминно-розовые, с более светлой полосой в центре и ярко-желтыми тычинками создают эффект пылающей звезды. Цветение начинается в июле и продолжается до самых заморозков, а на взрослом кусте одновременно распускается до 500 цветков.

Лиана достигает 3-4 метров в высоту, идеально подходит для украшения беседок, арок и заборов. Клематис неприхотлив: любит солнце, но с притененными корнями, не выносит застоя воды. Относится к 3-й группе обрезки — осенью побеги срезают до 15–30 см, оставляя 2-3 почки. Это обеспечивает обильное цветение на побегах текущего года.

Морозостоек, зимует в средней полосе под легким укрытием. Посадите этого французского красавца — и он подарит вашему саду настоящее королевское великолепие.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
цветы
садоводы
многолетники
дачники
Мария Левицкая
Мария Левицкая
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

