14 апреля 2026 в 18:01

Стало известно об обысках в редакции североосетинского издания

Readovka: в офисе издания «Сапа» во Владикавказе проходят обыски

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Telegram-канал Readovka сообщает, что в офисе североосетинского издания «Сапа» во Владикавказе проходят обыски. По информации канала, следственные мероприятия начались утром 14 апреля.

Как пишут авторы Readovka, в здание вошли неизвестные в гражданской одежде и приступили к проверочным мероприятиям. По версии канала, правоохранители уже увезли несколько сотрудников редакции. Источник отмечает, что связаться с журналистами не удается уже около шести часов.

Ранее сообщалось об обысках в кабинете президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергея Ковалева. Они прошли рамках уголовного дела о мошенничестве. Ковалева подозревают в выводе около 11 млн рублей, которые принадлежали первичной профсоюзной организации Московского центра автоматизированного управления воздушным движением.

До этого обыски у крупного поставщика медицинских расходных материалов прошли в Санкт-Петербурге. Действия правоохранительных органов связаны с расследованием уголовного дела, в рамках которого бывшему заместителю директора онкологического центра Андрею Клекоцкому предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

