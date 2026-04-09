SHOT: к главе профсоюза авиадиспетчеров пришли с обысками

SHOT: у главы профсоюза авиадиспетчеров прошли обыски по делу о мошенничестве

Telegram-канал SHOT сообщил о проведении обысков в кабинете президента Федерального профсоюза авиадиспетчеров Сергея Ковалева в рамках уголовного дела по статье о мошенничестве. По информации источника, Ковалева подозревают в выводе около 11 млн рублей у первичной профсоюзной организации Московского центра автоматизированного управления воздушным движением.

Как пишут авторы, в прошлом году Ковалев исключил эту первичную организацию из состава Федерального профсоюза, после чего отказался возвращать оставшиеся на счету деньги московским авиадиспетчерам. Канал отмечает, что при этом в распоряжение самого ФПАД эти средства также не поступили.

Согласно информации SHOT, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Авторы утверждают, что в настоящее время следователи беседуют с Ковалевым и его бухгалтером.

Ранее в редакции «Новой газеты» в Москве прошли обыски в рамках уголовного дела. Следственные действия связаны с подозрениями в незаконном использовании персональных данных при подготовке материалов. Речь идет о возможном доступе к специализированным базам, содержащим подобные сведения.