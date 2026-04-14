14 апреля 2026 в 18:10

Каждый десятый глава ТЦК на Украине попался на незаконном обогащении

Шесть из 62 руководителей областных территориальных центров комплектования на Украине во время военного конфликта подозреваются или уже признаны виновными в незаконном обогащении, сообщает украинское издание «Страна.ua». В списке — бывшие главы Одесского, Черкасского, Ровенского, Запорожского, Харьковского и Закарпатского ТЦК.

Национальное антикоррупционное бюро Украины с 2022 года завершило 32 проверки бывших глав ТЦК. В девяти случаях обнаружены признаки незаконного обогащения на общую сумму почти 368 млн гривен (640 млн рублей).

При этом большинство руководителей ТЦК — 29 человек, или 47% от общего числа, — за время конфликта купили активы в пределах своего заработка. Еще 27 человек (43%) не приобрели никакого имущества.

Ранее депутат Рады Роман Костенко заявил, что на Украине ТЦК переименуют в «Офис призыва» или «Офис комплектования». По его словам, власти пытаются разделить функции военкоматов, выделив социальную составляющую и функцию призыва в разные структуры. При этом полиция не горит желанием перенимать на себя часть обязанностей ТЦК.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

