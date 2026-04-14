Каждый десятый глава ТЦК на Украине попался на незаконном обогащении

Шесть из 62 руководителей областных территориальных центров комплектования на Украине во время военного конфликта подозреваются или уже признаны виновными в незаконном обогащении, сообщает украинское издание «Страна.ua». В списке — бывшие главы Одесского, Черкасского, Ровенского, Запорожского, Харьковского и Закарпатского ТЦК.
Национальное антикоррупционное бюро Украины с 2022 года завершило 32 проверки бывших глав ТЦК. В девяти случаях обнаружены признаки незаконного обогащения на общую сумму почти 368 млн гривен (640 млн рублей).
При этом большинство руководителей ТЦК — 29 человек, или 47% от общего числа, — за время конфликта купили активы в пределах своего заработка. Еще 27 человек (43%) не приобрели никакого имущества.
Ранее депутат Рады Роман Костенко заявил, что на Украине ТЦК переименуют в «Офис призыва» или «Офис комплектования». По его словам, власти пытаются разделить функции военкоматов, выделив социальную составляющую и функцию призыва в разные структуры. При этом полиция не горит желанием перенимать на себя часть обязанностей ТЦК.