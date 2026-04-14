Появился зловещий прогноз по нефтяному кризису из-за войны в Иране

МЭА предрекло крупнейший в истории нефтяной кризис в 2026 году

Крупнейший в истории нефтяной кризис ожидает мир в 2026 году из-за войны на Ближнем Востоке, передает Reuters со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА). По оценке экспертов, в этом году предложение нефти сократится на 1,5 млн баррелей в сутки на фоне ударов по энергообъектам и фактического закрытия Ормузского пролива.

Согласно прогнозу, в 2026 году предложение превысит спрос всего на 410 тыс. баррелей в сутки — это резкое падение по сравнению с прогнозируемым месяцем ранее избытком в 2,46 млн баррелей. Нападения на энергетические объекты и блокада пролива привели к потере 10,1 млн баррелей в сутки в марте. В апреле эта цифра может вырасти еще на 2,9 млн баррелей.

Снижение спроса во втором квартале 2026 года станет самым глубоким спадом с начала пандемии COVID-19. По мере сохранения дефицита и высоких цен сокращение потребления будет распространяться. Наиболее существенное падение зафиксировано на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе — особенно по нефти, сжиженному нефтяному газу и авиационному топливу.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев предположил, что цены на нефть искусственно удерживаются ниже психологического уровня в $100 (7,5 тыс. рублей) за баррель. По его словам, реальный разрыв с этой планкой составляет $30–40 (2,2–3 тыс. рублей).