14 апреля 2026 в 17:12

«Психологическая отметка»: Дмитриев объяснил ситуацию на нефтяном рынке

Дмитриев заявил об искусственном удержании цен на нефть ниже $100 за баррель

Кирилл Дмитриев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Цены на нефть искусственно удерживаются ниже психологического уровня в $100 (7,5 тыс. рублей) за баррель, высказал мнение спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X. По его словам, реальный разрыв с этой планкой составляет $30-40 (2,2 тыс. — 3 тыс. рублей).

Кто может быть достаточно влиятельным, мотивированным и хорошо финансируемым, чтобы продолжать продавать фьючерсы на нефть, искусственно удерживая их ниже психологической отметки в $100 за баррель, в то время как разрыв с ценами на физическую нефть превышает $30-40? Или, возможно, это просто «невидимая рука рынка» Адама Смита? — написал он.

Цены на нефть могут достичь пиковых значений в ближайшие недели, заявил министр энергетики США Крис Райт на конференции Semafor World Economy. По его словам, рост котировок будет продолжаться до восстановления судоходства через Ормузский пролив. Райт отметил, что ожидания резкого снижения цен выглядят нереалистично.

