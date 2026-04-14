В России обрушились на Норвегию за «прикормку» для террора Зеленского Россия обвинила Норвегию в поддержке недоговороспособности Зеленского

Норвежские власти подпитывают недоговороспособность президента Украины Владимира Зеленского, заявили в посольстве России в Осло газете Nettavisen. Оказывая Киеву политическую, военную и финансовую поддержку, они поощряют совершение новых провокаций и террористических акций, подчеркнули в дипведомстве.

Норвежские власти тем самым подпитывают недоговороспособность Зеленского, поощряя совершение новых провокаций и террористических акций, создающих риски для европейской безопасности, включая угрозу расширения конфликта, — говорится в комментарии посольства.

Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что России стоит ожидать провокаций от Великобритании, Норвегии и Украины, которые наращивают свое присутствие в Северной Атлантике и Арктике. При этом ответственность за возможные провокации, по его словам, ляжет на британскую сторону.

Военный эксперт Василий Дандыкин между тем выразил мнение, что военные НАТО, в частности из Норвегии и Финляндии, могут маскироваться под наемников Вооруженных сил Украины. Он указал на готовность западных солдат прибегать к таким операциям для получения боевого опыта.