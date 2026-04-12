12 апреля 2026 в 15:03

Военэксперт раскрыл, кто может скрываться за наемниками НАТО на стороне ВСУ

Военэксперт Дандыкин: солдаты НАТО могут маскироваться под наемников ВСУ

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Солдаты НАТО, в частности из Норвегии и Финляндии, могут маскироваться под наемников Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, они готовы прибегать к таким операциям для получения боевого опыта.

Видимо, не хватает ресурсов у киевского режима — операторов беспилотников. Сейчас приоритетная цель наших войск — уничтожение центров подготовки и операторов БПЛА. Тем более они где-то пострадали на Ближнем Востоке. Оказалось, они не такие и эффективные, как говорили, много бравады. Структуры НАТО проводят массированные учения, в том числе на северных рубежах. Конечно, им нужно приобретать опыт. Может быть, под наемников маскируются и военные, — сказал Дандыкин.

Собеседник добавил, что финские и норвежские наемники и раньше воевали на стороне ВСУ. Он предположил, что НАТО может готовить провокации со стороны североевропейских стран.

Норвежцы обсуждают с Украиной удары по нашим портам и военным объектам. Норвегия ведет себя крайне русофобски и помогает киевскому режиму, хотя в последнее время, возможно, меньше. До этого это были солидные поставки. Это были и валютные поступления, и комплексы ПВО. Финляндия тоже не отставала, миллиарды евро ушли Украине. Я думаю, что, может быть, они в какой-то степени собираются пойти за боевым опытом, учитывая то, что хотят открыть на севере фланг, то есть еще один театр военных действий, — подытожил Дандыкин.

Ранее финский военкор Кости Хейсканен заявил, что около 10 наемников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление. Он отметил, что новые военнослужащие уже прошли подготовку.

Софья Якимова
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
