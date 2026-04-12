Солдаты НАТО, в частности из Норвегии и Финляндии, могут маскироваться под наемников Вооруженных сил Украины, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, они готовы прибегать к таким операциям для получения боевого опыта.

Видимо, не хватает ресурсов у киевского режима — операторов беспилотников. Сейчас приоритетная цель наших войск — уничтожение центров подготовки и операторов БПЛА. Тем более они где-то пострадали на Ближнем Востоке. Оказалось, они не такие и эффективные, как говорили, много бравады. Структуры НАТО проводят массированные учения, в том числе на северных рубежах. Конечно, им нужно приобретать опыт. Может быть, под наемников маскируются и военные, — сказал Дандыкин.

Собеседник добавил, что финские и норвежские наемники и раньше воевали на стороне ВСУ. Он предположил, что НАТО может готовить провокации со стороны североевропейских стран.

Норвежцы обсуждают с Украиной удары по нашим портам и военным объектам. Норвегия ведет себя крайне русофобски и помогает киевскому режиму, хотя в последнее время, возможно, меньше. До этого это были солидные поставки. Это были и валютные поступления, и комплексы ПВО. Финляндия тоже не отставала, миллиарды евро ушли Украине. Я думаю, что, может быть, они в какой-то степени собираются пойти за боевым опытом, учитывая то, что хотят открыть на севере фланг, то есть еще один театр военных действий, — подытожил Дандыкин.

Ранее финский военкор Кости Хейсканен заявил, что около 10 наемников из Финляндии прибыли на Красноармейское направление. Он отметил, что новые военнослужащие уже прошли подготовку.