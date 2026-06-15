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15 июня 2026 в 11:07

Сына кронпринцессы Норвегии приговорили к четырем годам тюрьмы

NRK: сын кронпринцессы Норвегии получил четыре года тюрьмы за изнасилования

Мариус Борг Хейби Мариус Борг Хейби Фото: IMAGO/Haakon Mosvold Larsen/Global Look Press
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Суд в Осло приговорил к четырем годам тюрьмы сына кронпринцессы Норвегии Метте-Марит Мариуса Борга Хейби, сообщает телерадиокомпания NRK. Прокурор требовал тюремного заключения сроком семь лет и семь месяцев по 32 пунктам обвинения, в которые входят четыре изнасилования, при этом Хейби оправдали по двум пунктам обвинений в изнасиловании.

Мариус Борг Хейби приговорен к четырем годам тюремного заключения, — говорится в сообщении.

Ранее кронпринцесса Норвегии Метте-Марит признала, что была связана с финансистом Джеффри Эпштейном. Королевский дом подтвердил, что в 2013 году она провела несколько дней в его поместье во Флориде, а также получала приглашения на частный остров. Сама Метте-Марит заявила, что стала жертвой манипуляций, к тому же их связывали только дружеские отношения и она не знала о преступлениях финансиста. Кронпринцесса также отметила, что прекратила общение после ситуации, вызвавшей у нее чувство незащищенности.

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