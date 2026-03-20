Кронпринцесса Норвегии сделала громкое заявление о связях с Эпштейном Уличенная в связях с Эпштейном кронпринцесса Норвегии заявила об обмане

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит признала, что была связана с финансистом Джеффри Эпштейном, передает NRK. Она заявила, что стала жертвой манипуляций и не проверила его прошлое.

Для меня крайне важно взять ответственность за то, что я не проверила его прошлое более тщательно. И взять ответственность за то, что мною так манипулировали и так меня обманывали, — заявила Метте-Марит.

Кронпринцесса более тысячи раз упоминается в новых документах по делу Эпштейна. Королевский дом подтвердил, что в 2013 году она провела несколько дней в его поместье во Флориде, а также получала приглашения на частный остров.

По словам Метте-Марит, их связывали только дружеские отношения и она не знала о преступлениях финансиста. Она отметила, что прекратила общение после ситуации, вызвавшей у нее чувство незащищенности. При этом опросы показали снижение доверия к ней, хотя парламент Норвегии проголосовал за сохранение монархии.

Ранее политолог Алексей Макаркин заявил, что Метте-Марит может лишиться королевского статуса из-за дружбы с Эпштейном. Когда ее муж, кронпринц Норвегии Хокон, взойдет на престол, она не может стать королевой, подчеркнул эксперт.