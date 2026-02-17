Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном Политолог Макаркин: норвежская кронпринцесса может лишиться своего статуса

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит может лишиться королевского статуса, рассказал РИА Новости политолог Алексей Макаркин. Причина — тесная дружба с печально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Скандалы вокруг королевской семьи пошатнули ее авторитет. Чтобы минимизировать ущерб, власти всерьез обсуждают, станет ли Метте-Марит королевой. Технически, когда ее муж взойдет на престол, она может остаться принцессой. Видимо, окончательное решение примут в зависимости от эффективности нынешнего антикризисного пиара, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в документах по делу Эпштейна имя кронпринцессы упоминается более тысячи раз. Переписка и контакты между ними с 2011 по 2013 год включали обсуждение книг, поздравления и личные приглашения.

После обнародования этих данных Метте-Марит принесла извинения королю и королеве за свои отношения с Эпштейном. Она также выразила глубокое сожаление о своей дружбе с ним.

До этого научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что переписка Метте-Марит с Эпштейном свидетельствует о системных проблемах европейских элит. Он считает, что такие контакты были нормой в этой среде, а не случайностью.