Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 18:37

Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном

Политолог Макаркин: норвежская кронпринцесса может лишиться своего статуса

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит Фото: IMAGO/Gonzales Photo/Ketil Marti/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Кронпринцесса Норвегии Метте-Марит может лишиться королевского статуса, рассказал РИА Новости политолог Алексей Макаркин. Причина — тесная дружба с печально известным финансистом Джеффри Эпштейном.

Скандалы вокруг королевской семьи пошатнули ее авторитет. Чтобы минимизировать ущерб, власти всерьез обсуждают, станет ли Метте-Марит королевой. Технически, когда ее муж взойдет на престол, она может остаться принцессой. Видимо, окончательное решение примут в зависимости от эффективности нынешнего антикризисного пиара, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в документах по делу Эпштейна имя кронпринцессы упоминается более тысячи раз. Переписка и контакты между ними с 2011 по 2013 год включали обсуждение книг, поздравления и личные приглашения.

После обнародования этих данных Метте-Марит принесла извинения королю и королеве за свои отношения с Эпштейном. Она также выразила глубокое сожаление о своей дружбе с ним.

До этого научный сотрудник Института стран СНГ Руслан Панкратов заявил, что переписка Метте-Марит с Эпштейном свидетельствует о системных проблемах европейских элит. Он считает, что такие контакты были нормой в этой среде, а не случайностью.

Джеффри Эпштейн
политика
скандалы
Норвегия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Запорожской области
Царица устроила переполох в Волгограде
«Ничего революционного»: военэксперт о секретной разработке дронов в США
«На равной основе»: США объявили о возврате к ядерным испытаниям
В Госдепе озвучили позицию Трампа по натурным ядерным испытаниям
В США допустили достижение понимания с РФ и КНР по ядерным испытаниям
Пропавшего ребенка смогли найти благодаря неожиданному помощнику
«Жестокий человек»: муж убил участницу СВО и мать двоих детей?
Россиян начнут отключать от домашнего интернета за отказ от оптики
Роман с Акиньшиной, миллионные гонорары, США: как живет Данила Козловский
Госдеп высказался о сделке с РФ по ДСНВ
Перехваченный на границе россиянин получил 20 лет колонии
Воспитатели отказались вызывать скорую ребенку с торчащей костью
В США раскрыли, что можно сделать для обеспечения ядерной стабильности
Экс-депутат Рады обвинил власти Украины в терроре мирных граждан
Шохин призвал российский бизнес не надеяться на суды в Лондоне и Нью-Йорке
Кронпринцессу Норвегии могут «разжаловать» из-за связей с Эпштейном
Переговоры делегаций России, США и Украины в Женеве: самые яркие кадры
Россиянка прикоснулась к лицу дочери Трампа
Против Ганвеста завели дело
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.