Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 13:54

Член королевской семьи Норвегии попала в файлы Эпштейна

VG: кронпринцесса Норвегии Метте-Марит упоминалась в файлах Эпштейна тысячу раз

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Новые документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна содержат множество упоминаний кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, пишет газета VG. По данным издания, ее имя встречается в материалах более тысячи раз.

Согласно публикации, переписка и контакты в 2011-2013 годах включали обсуждение книг, поздравления с праздниками и личные приглашения. Эпштейн, например, предлагал ей шоппинг в Prada и организовал визит к стоматологу для отбеливания зубов в Палм-Бич.

Королевский дом подтвердил факт четырехдневного визита к Эпштейну в 2013 году. Ранее кронпринцесса уже выражала сожаление об этом знакомстве, подчеркивая, что не знала о преступлениях финансиста и прекратила контакты с ним.

Ранее сообщалось, что имена 47 жертв указаны в документах из уголовного дела американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. При этом 20 из упомянутых людей являлись несовершеннолетними на момент предполагаемого изнасилования. Имена должны были быть скрыты, но этого не произошло из-за опоздания адвокатов жертв.

Позже пострадавшие от действий финансиста дали показания, в которых рассказали о жутких ритуалах. По их словам, участники вечеринок Эпштейна приносили людей в жертву и занимались каннибализмом.

Джеффри Эпштейн
Норвегия
принцессы
контакты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончался чемпион мира по греко-римской борьбе
Вирусолог ответил, стоит ли бояться распространения оспы обезьян в России
Россиянам объяснили связь между едой и психическим состоянием
«Посмеивается над тупицами»: Дуров припомнил Цукербергу диалог от 2004 года
«Можете рассчитывать»: Шойгу пообещал Мьянме помощь России
Главный подозреваемый в деле о пропаже девятилетнего Павла исчез
Названа реальная причина бегства молодежи из мегаполисов в деревни
В США раскрыли, как брат короля Британии помогал Эпштейну
Масштабную операцию по поиску мальчика свернули спустя три дня в Петербурге
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила страхования для водителей
Полиция задержала курьера мошенников по делу о похищении подростка
Наживавшийся на гособоронзаказе экс-глава завода попал в руки ФСБ
Французские военные отрепетировали «Битву за Москву»
В ГД ответили, зачем Каллас продолжает врать о нападении России на 19 стран
Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии
В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против
Сенатор предупредил о риске Третьей мировой из-за Ирана
«Это началось»: Каллас забила тревогу из-за отношения США к Европе
В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу
Раскрыто состояние первого пациента с оспой обезьян в Подмосковье
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.