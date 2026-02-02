Член королевской семьи Норвегии попала в файлы Эпштейна

Новые документы по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна содержат множество упоминаний кронпринцессы Норвегии Метте-Марит, пишет газета VG. По данным издания, ее имя встречается в материалах более тысячи раз.

Согласно публикации, переписка и контакты в 2011-2013 годах включали обсуждение книг, поздравления с праздниками и личные приглашения. Эпштейн, например, предлагал ей шоппинг в Prada и организовал визит к стоматологу для отбеливания зубов в Палм-Бич.

Королевский дом подтвердил факт четырехдневного визита к Эпштейну в 2013 году. Ранее кронпринцесса уже выражала сожаление об этом знакомстве, подчеркивая, что не знала о преступлениях финансиста и прекратила контакты с ним.

Ранее сообщалось, что имена 47 жертв указаны в документах из уголовного дела американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. При этом 20 из упомянутых людей являлись несовершеннолетними на момент предполагаемого изнасилования. Имена должны были быть скрыты, но этого не произошло из-за опоздания адвокатов жертв.

Позже пострадавшие от действий финансиста дали показания, в которых рассказали о жутких ритуалах. По их словам, участники вечеринок Эпштейна приносили людей в жертву и занимались каннибализмом.