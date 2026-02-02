Жертвы Эпштейна рассказали о жутких ритуалах Минюст США: жертвы Эпштейна рассказали о каннибализме и ритуальном насилии

В показаниях одной из предполагаемых жертв финансиста Джеффри Эпштейна фигурируют описания сцен ритуального насилия, следует из опубликованных Минюстом США документов. Согласно материалам дела, в переписке следователей приводятся шокирующие утверждения человека, заявившего, что стал жертвой ритуального жертвоприношения.

Один из пострадавших описывал, как на яхте расчленяли младенцев и извлекали из них внутренности. Он также упоминал, что ему порезали ступни восточной саблей, не оставив шрамов.

[Он] видел, как младенцев расчленяли, извлекали внутренности, и как некоторые люди ели фекалии из этих внутренностей, — говорится в переписке следователей.

Ранее стало известно, что Минюст США опубликовал в материалах дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии, около 40 необработанных фотографий людей без одежды. Однако власти должны были отредактировать снимки таким образом, чтобы личности изображенных на них было невозможно установить.

До этого сообщалось, что имя президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз упоминается в материалах по делу Эпштейна. Некоторые электронные письма покойного бизнесмена целиком посвящены политику.