Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 09:23

Жертвы Эпштейна рассказали о жутких ритуалах

Минюст США: жертвы Эпштейна рассказали о каннибализме и ритуальном насилии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В показаниях одной из предполагаемых жертв финансиста Джеффри Эпштейна фигурируют описания сцен ритуального насилия, следует из опубликованных Минюстом США документов. Согласно материалам дела, в переписке следователей приводятся шокирующие утверждения человека, заявившего, что стал жертвой ритуального жертвоприношения.

Один из пострадавших описывал, как на яхте расчленяли младенцев и извлекали из них внутренности. Он также упоминал, что ему порезали ступни восточной саблей, не оставив шрамов.

[Он] видел, как младенцев расчленяли, извлекали внутренности, и как некоторые люди ели фекалии из этих внутренностей, — говорится в переписке следователей.

Ранее стало известно, что Минюст США опубликовал в материалах дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии, около 40 необработанных фотографий людей без одежды. Однако власти должны были отредактировать снимки таким образом, чтобы личности изображенных на них было невозможно установить.

До этого сообщалось, что имя президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз упоминается в материалах по делу Эпштейна. Некоторые электронные письма покойного бизнесмена целиком посвящены политику.

США
Джеффри Эпштейн
ритуалы
жертвоприношения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продюсер ответил, как слова о съемном жилье отразятся на имидже Долиной
Скончался бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики
Медведев указал, кто совершает преступления в Донбассе и Новороссии
Медведев раскрыл, когда Россия может применить ядерное оружие
В России хотят запретить мастер-класс по созданию кукол вуду экс-партнеров
Ветеринар рассказал, как правильно мыть собаку зимой
«Не подсвечиваем»: Медведев о главном правиле диалога РФ и США по Украине
Медведев заявил о неизменности российских условий по Украине
Медведев сделал жесткое предупреждение военным преступникам
«Остается на столе»: Медведев о предложении США продлить СНВ-3
В Совбезе России раскрыли самый сложный вопрос в украинском урегулировании
Мурашко рассказал, на что начали обследовать россиян
В России могут ограничить действие некоторых карт Visa и Mastercard
В Совбезе оценили вероятность признания Россией выборов на Украине
В России введут новые тарифы для энергоемких компаний
«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме
Продюсер объяснил, почему Долина пожаловалась на переезд в съемную квартиру
Пушилин прояснил ситуацию на Краснолиманском направлении
Арестован российский школьник, планировавший убийство учителей и учеников
Смертник по заданию Киева планировал совершить теракт в российском регионе
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.