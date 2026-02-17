Зимняя Олимпиада — 2026
Загадочную пропажу туристки в ЮАР связали с колдовским ритуалом

Пропавшая в ЮАР британка могла стать жертвой ритуального убийства мути

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В сентябре 2025 года в южноафриканской провинции Квазулу-Натал при загадочных обстоятельствах пропала без вести 71-летняя туристка из Великобритании Лорна Максорли, передает Lenta.ru. После опроса местных жителей появилось предположение, что она могла стать жертвой ритуального убийства мути.

Это древняя южноафриканская традиция, в которой для приготовления мощных зелий используются части человеческого тела. Тем не менее, полиция не подтвердила эту версию и 4 октября прекратила поиски, не найдя ни следов, ни останков.

Квазулу-Натал славится как центр мути — практики, в рамках которой сангомы и иньянги изготавливают зелья из самых разнообразных компонентов, включая растительные экстракты и части тел животных. Джейкоб Сабело Нтшангасе, эксперт в области зулусской культуры, подчеркнул, что люди, исчезнувшие в этом регионе, часто становятся жертвами подобных ритуалов иньянгов.

Ранее группа из 13 туристов, включая 11 женщин и двоих мужчин, застряла в труднодоступном районе в ХМАО. Они отправились в тайгу для проведения религиозного обряда и не зарегистрировали свой маршрут. Путешественники сообщили, что не могут самостоятельно выбраться, используя рацию.

