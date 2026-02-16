Туристы застряли в тайге во время загадочного оккультного обряда

Группа из 13 туристов, отправившихся в тайгу для проведения религиозного обряда, застряла в труднодоступном районе и запросила помощи спасателей, сообщил Telegram-канал SHOT. Компания из 11 женщин и двоих мужчин не стала регистрировать свой маршрут и на двух снегоходах с прицепами добралась до акватории реки Северная Сосьва в Березовском районе ХМАО.

По данным канала, путешественники вышли на связь по рации и сообщили, что не могут выбраться самостоятельно. При этом они не объяснили, что именно пошло не так во время обряда. Информации о пострадавших пока нет. Спасатели уже выехали на место, чтобы вызволить туристов из тайги.

Ранее появилась информация, что поиски семьи Усольцевых, пропавшей осенью 2025 года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела. Спасатели должны были обследовать определенную территорию 30 и 31 января, но результата это не дало. Усольцевы пропали в тайге 28 сентября.

До этого друг семьи Усольцевых медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев выразил мнение, что глава семьи Сергей мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Также он рассказал об увлечении Усольцева мистикой и геоглифами.