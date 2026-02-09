В СК рассказали, почему возобновлялись поиски Усольцевых

Поиски семьи Усольцевых, пропавших осенью 2025 года в лесу Красноярского края, возобновлялись зимой в рамках расследования уголовного дела, заявили РИА Новости в ГСУ СК региона. В ведомстве указали, что спасатели должны были обследовать определенную территорию 30 и 31 января, но результата это не дало.

Поиски в конце января осуществлялись в плановом порядке в рамках расследования уголовного дела. Спасатели в течение двух дней обследовали определенную территорию. Новой информации в ходе поисков получено не было, — указал собеседник агентства.

Также глава поискового движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщал, что поиски пропавшей в середине октября семьи Усольцевых будут возобновлены с наступлением весны. По его словам, основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка.

До этого друг семьи Усольцевых медик из Нижнего Тагила Валентин Дегтярев выразил мнение, что глава семьи Сергей мог убить жену Ирину и их пятилетнюю дочь Арину. Он объяснил, что на эту мысль его натолкнуло необычное поведение и высказывания Усольцева перед исчезновением. Также Дегтярев рассказал об увлечении Усольцева мистикой и геоглифами.