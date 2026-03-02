Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:11

Российский подросток съехал от родителей и бесследно исчез

В Ленобласти начались поиски пропавшего 17-летнего подростка

Подросток из Ленинградской области пропал после того, как съехал от родителей, сообщает Telegram-канал «112». По его информации, парень по имени Владислав перестал отвечать на сообщения и звонки. Родители несовершеннолетнего полагают, что его могли завербовать мошенники.

Как уточнил канал, подростка ищут уже пять дней. Его мать считает, что сын находится под психологическим воздействием. По ее словам, некие люди начали общаться с юношей в Сети и узнавать детали их жизни, а через некоторое время они стали звонить с неизвестных номеров и угрожать.

Женщина отметила, что мошенники попытались провернуть аналогичную схему с младшей сестрой Влада. Они запугивали девочку ложью про спонсирование теракта и угрожали ей.

Ранее пропавшего в Подольске 11-летнего мальчика нашли мертвым. Ребенок исчез накануне, 27 февраля. После школы он пошел с друзьями кататься на ледянке, однако вечером домой не пришел. Мальчик погиб под завалами снега. Участие в поисках приняли полицейские и волонтеры.

