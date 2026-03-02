Эксперт раскрыла, как аферисты воспользовались ситуацией на Ближнем Востоке РИА Новости: мошенники предлагают россиянам вывозные рейсы с Ближнего Востока

Мошенники активизировались на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и начали предлагать россиянам места на вывозных рейсах, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатора платформы «Мошеловка» Евгению Лазареву. По ее словам, пользователи платформы подтверждают телефонные звонки якобы от службы поддержки авиакомпаний Emirates, Qatar Airways и Etihad.

[Россиян] просят сообщить персональные данные и данные банковских карт для бронирования мест на вывозных или резервных рейсах, — сказала Лазарева.

Она уточнила, что фиксируются сразу несколько видов обмана: телефонное мошенничество, фишинг и скам, нацеленные на туристов, пытающихся вылететь в Россию. Атакам подвергаются как граждане непосредственно в регионе обострения, так и пассажиры, ожидающие вылета из третьих стран стыковочными рейсами ближневосточных авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что российских туристов в Таиланде атакуют мошенники. Злоумышленники, выдающие себя за сотрудников Emirates, звонят пассажирам, которые не могут покинуть страну из-за обострения ближневосточного конфликта, с номеров, зарегистрированных в Кении.