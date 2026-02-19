Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:20

Тревел-блогер предупредила об опасности отдыха в Африке

Тревел-блогер Ансталь сообщила о рисках отдыха в африканских странах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Отдых в африканских странах может быть сопряжен с рядом рисков — опасностью нападений и заражения инфекциями, сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, некоторые государства на этом континенте вообще лучше не посещать туристам, например Ливию, Сомали, Судан.

Египет и Тунис более адаптированы к туристам, там относительно надежно выстроена система безопасности. Также неплохо обстоят дела в Танзании, Руанде, на Маврикии. То, что точно не нужно посещать, — Судан, Ливия, Сомали. На мой взгляд, не стоит их рассматривать, если хотите спокойно отдохнуть. В ЮАР я бы посоветовала проявлять осторожность: у них высокая уличная преступность, в первую очередь орудуют карманники, — рассказала блогер.

Ансталь также напомнила, что перед поездкой в африканские страны следует обязательно проверить наличие всех необходимых прививок, в частности от желтой лихорадки, малярии. Также, указала блогер, надо учитывать, что в большинство государств на африканском континенте нет прямых рейсов, чаще всего потребуются пересадки.

Ранее глава одной из турфирм Юлия Савицкая рассказала, что одна из самых дорогих стран, которые сейчас востребованы, — это Сейшелы. По ее словам, в летний сезон направление особенно популярно из-за прямого перелета, высокого качества обслуживания в отелях и вкусной еды. По ее словам, поездка на Сейшелы обойдется примерно в 1 млн рублей на двоих.

Африка
ЮАР
отдых
путешествия
опасность
Михаил Прибыловский
М. Прибыловский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев признал отставание России в сфере микроэлектроники
Сон по сезону: как менять текстиль весной, летом и зимой
В РЖД решили «избавиться» от многомиллиардных активов
Педиатр раскрыла неочевидную проблему у детей с ожирением
В Тайване настоятеля храма стошнило на президента в прямом эфире
Ледяной туман и холод до -10? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать
Буланова ответила, часто ли забывает тексты своих песен
«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады
Африканская страна объявила о переходе к новому этапу отношений с Россией
Автоэксперт напомнил, как вести себя на дороге в снегопад
Филиппинцев эвакуируют из-за природного катаклизма
В США заявили о провале европейского истребителя шестого поколения
Почти 30 рейсов отменили в Москве из-за мощного снегопада
В Швеции раскрыли, сколько выделят Украине
«Вне закона»: генерал об участии иностранных пилотов в конфликте на Украине
Ски‑альпинист Никита Филиппов: карьера, личная жизнь, серебро Олимпиады
Стало известно о приезде родителей Яниса Тиммы в РФ для суда с Седоковой
Волочкова рассказала, во сколько ей обошлась операция в Германии
«Я ничего не скрываю»: Ягудин порадовался провалу Плющенко
Бывшему принцу Эндрю может грозить пожизненное заключение
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.