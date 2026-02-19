Тревел-блогер предупредила об опасности отдыха в Африке

Отдых в африканских странах может быть сопряжен с рядом рисков — опасностью нападений и заражения инфекциями, сообщила NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, некоторые государства на этом континенте вообще лучше не посещать туристам, например Ливию, Сомали, Судан.

Египет и Тунис более адаптированы к туристам, там относительно надежно выстроена система безопасности. Также неплохо обстоят дела в Танзании, Руанде, на Маврикии. То, что точно не нужно посещать, — Судан, Ливия, Сомали. На мой взгляд, не стоит их рассматривать, если хотите спокойно отдохнуть. В ЮАР я бы посоветовала проявлять осторожность: у них высокая уличная преступность, в первую очередь орудуют карманники, — рассказала блогер.

Ансталь также напомнила, что перед поездкой в африканские страны следует обязательно проверить наличие всех необходимых прививок, в частности от желтой лихорадки, малярии. Также, указала блогер, надо учитывать, что в большинство государств на африканском континенте нет прямых рейсов, чаще всего потребуются пересадки.

Ранее глава одной из турфирм Юлия Савицкая рассказала, что одна из самых дорогих стран, которые сейчас востребованы, — это Сейшелы. По ее словам, в летний сезон направление особенно популярно из-за прямого перелета, высокого качества обслуживания в отелях и вкусной еды. По ее словам, поездка на Сейшелы обойдется примерно в 1 млн рублей на двоих.