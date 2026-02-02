«Хочет возглавить мир»: стало известно, что Эпштейн писал о Макроне Имя Макрона более 200 раз упоминается в материалах дела Эпштейна

Имя президента Франции Эммануэля Макрона более 200 раз упоминается в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, передает РИА Новости. В статье говорится, что некоторые электронные письма покойного бизнесмена целиком посвящены политику.

Так, в одном из них сказано, что Макрон якобы испытывает интерес «к нестандартным и продуманным идеям практически на любые темы». В том числе — к власти, указано в публикации.

Он хочет возглавить Европу, возможно, весь мир, — говорится в письме Эпштейна.

Ранее стало известно, что Эммануэль Макрон поддерживал контакты с Эпштейном, обвиненным в секс-торговле несовершеннолетними, через его соратника Султана бен Сулайема. Согласно документам, общение началось в 2016 году, когда он занимал пост министра экономики страны, также Макрон, уже будучи президентом, обращался к Эпштейну и другим лицам за рекомендациями при разработке новой политики Франции и Европы.

До этого в документах Эпштейна обнаружилось упоминание об интересе миллиардера Илона Маска посетить его остров. В письме от 2013 года отправитель напоминает Эпштейну, что он спрашивал о «самой безумной вечеринке» на остров.