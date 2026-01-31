Зимняя Олимпиада — 2026
31 января 2026 в 09:23

Маска приглашали на «самую безумную вечеринку» на острове Эпштейна

Telegraph: в новых файлах по делу Эпштейна о секс-торговле упоминается Маск

Илон Маск Илон Маск Фото: Chip Somodevilla/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
В новых документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, обнаружилось упоминание об интересе миллиардера Илона Маска посетить его остров, сообщает The Telegraph. В письме от 2013 года отправитель напоминает Эпштейну, что он спрашивал о «самой безумной вечеринке» на остров.

Илон Маск спросил Джеффри Эпштейна, когда состоится «самая безумная вечеринка» на его острове, чтобы присутствовать на ней, — сказано в материале.

В переписке, вошедшей в материалы дела, Эпштейн уточнял, сколько человек Маск собирается взять с собой на остров Литл-Сент-Джеймс. В ответ предприниматель сообщил, что речь идет лишь о нем и его тогдашней супруге, актрисе Талуле Райли. Год спустя Маск вновь обратился к финансисту, уточнив, что будет на Британских Виргинских островах в районе Сен-Бартелеми во время праздников и спрашивал, есть ли удобное время для возможного визита.

Для вас всегда найдется место, — ответил Эпштейн.

Судя по материалам дела, Маск так и не посетил остров. Однако другая переписка показывает, что финансист договорился приехать на объект SpaceX и пообедать с бизнесменом.

Жертвы Эпштейна сообщили, что он заманивал их в сексуальные отношения обещаниями дать хорошее образование в колледже. Он убеждал, что может помочь с поступлением в лучшие университеты страны или даже полностью оплатить учебу.

Илон Маск
острова
Джеффри Эпштейн
приглашения
