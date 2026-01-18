Стало известно, как Эпштейн заманивал девушек в свои сети Эпштейн заманивал девушек в свои схемы обещаниями помочь с высшим образованием

Жертвы финансиста Джеффри Эпштейна сообщили, что бизнесмен заманивал их в сексуальные отношения обещаниями дать хорошее образование в колледже. Он убеждал, что может помочь с поступлением в лучшие университеты страны или даже полностью оплатить учебу, передает The Guardian.

Одна из девушек рассказала, что Эпштейн называл ее талантливым человеком и уверял, что ей непременно нужно получить степень бакалавра изящных искусств. Он предложил ей стипендию в нью-йоркской Школе визуальных искусств «без каких-либо условий». Позднее, по ее словам, условия начали появляться, а когда в какой-то момент пострадавшая отказалась выполнять требования финансиста, то он лишил ее стипендии.

Он объяснил, что он филантроп, известный многим человек, очень щедрый, и что он отправил в университет множество молодых людей, часто детей и женщин, с которыми он учился в школе. Я ему полностью доверяла, — вспоминает американка.

Ранее появилась информация, что в рассекреченных файлах Эпштейна, которого при жизни обвинили в организации проституции, есть упоминания о 15–16-летних русских девочках. В стенограмме свидетель заявил, что он привел на одну из вечеринок подростка, предположительно из России. В материалах также указано, что Эпштейн три раза летал в Москву в 2002–2003 годах.