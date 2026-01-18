Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
18 января 2026 в 22:29

Стало известно, как Эпштейн заманивал девушек в свои сети

Эпштейн заманивал девушек в свои схемы обещаниями помочь с высшим образованием

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Жертвы финансиста Джеффри Эпштейна сообщили, что бизнесмен заманивал их в сексуальные отношения обещаниями дать хорошее образование в колледже. Он убеждал, что может помочь с поступлением в лучшие университеты страны или даже полностью оплатить учебу, передает The Guardian.

Одна из девушек рассказала, что Эпштейн называл ее талантливым человеком и уверял, что ей непременно нужно получить степень бакалавра изящных искусств. Он предложил ей стипендию в нью-йоркской Школе визуальных искусств «без каких-либо условий». Позднее, по ее словам, условия начали появляться, а когда в какой-то момент пострадавшая отказалась выполнять требования финансиста, то он лишил ее стипендии.

Он объяснил, что он филантроп, известный многим человек, очень щедрый, и что он отправил в университет множество молодых людей, часто детей и женщин, с которыми он учился в школе. Я ему полностью доверяла, — вспоминает американка.

Ранее появилась информация, что в рассекреченных файлах Эпштейна, которого при жизни обвинили в организации проституции, есть упоминания о 15–16-летних русских девочках. В стенограмме свидетель заявил, что он привел на одну из вечеринок подростка, предположительно из России. В материалах также указано, что Эпштейн три раза летал в Москву в 2002–2003 годах.

Джеффри Эпштейн
США
учеба
образование
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Эпштейн заманивал девушек в свои сети
Инвестиции Китая в инициативу «Один пояс, один путь» достигли рекорда
Врач рассказала об опасностях выхода на работу с простудой
Москвичей предупредили о сильнейших морозах
Пушилин рассказал, как освобождение Приволья ударило по ВСУ
Девушка неудачно спустилась с заснеженной горки и чуть не стала инвалидом
Трое колумбийских наемников ВСУ лишились конечностей в боях под Харьковом
На Солнце произошла первая в 2026 году супервспышка
В США раскрыли, почему Трамп не атаковал Иран
Взрыв газовоздушной смеси стал причиной госпитализации нескольких человек
«Слон в посудной лавке»: МИД Чехии о президенте после его обещания ВСУ
Срочно уберите это с подоконника: как снег может вогнать вас в долги
Сырский анонсировал наступление ВСУ
Верховный суд отменил оправдательный приговор воровке шампанского
В Москве неизвестные разгромили мемориал застреленной журналистки
Додик рассказал, какой урок Трамп преподал Европе
Подъезд в Челябинске превратился в парную
Крымчанин решил развлечь детей и нарвался на штраф
Постные вареники за 30 минут: рецепт из монастырской кухни с редкой мукой
В Краснодаре ужесточили приговор экс-замглавы Фонда защиты дольщиков
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.