В файлах Эпштейна нашли упоминания о 16-летних русских девочках

В рассекреченных файлах финансиста Джеффри Эпштейна, которого при жизни обвинили в организации проституции, есть упоминания о 15–16-летних русских девочках, сообщил Telegram-канал Baza. В стенограмме свидетель заявил, что он привел на одну из вечеринок подростка, предположительно из России.

Во время допроса следователь также обратил внимание на записку, датированную 1 июня 2006 года и адресованную Эпштейну, которую показали Гислейн Максвелл — ближайшей соратнице финансиста. В послании говорилось, что «у него есть учительница, которая может обучить русскому языку».

Ей два раза по восемь лет. Не блондинка. Уроки бесплатные, и первый можно получить сегодня, если позвонишь, — сказано в записке Эпштейну.

Максвелл во время допроса отрицала, что знала 16-летнюю русскую девушку, видела ее у Эпштейна или была осведомлена о какой-либо сексуальной связи между ними.

В материалах также указано, что Эпштейн и Максвелл три раза летали в Россию в 2002–2003 годах. В этих же документах отражены денежные переводы в российские банки, отправленные в адрес женщин из России в период с 2008 по 2012 год.

Кроме того, среди улик нашли снимок текста колыбельной «Баю-баюшки-баю», переписанного латиницей с выделенными ударениями. В деле также присутствует ксерокопия российского паспорта женщины с закрытыми персональными данными, где сохранена лишь отметка о поле.

Ранее сообщалось, что полиция графства Суррей запросит у ФБР дополнительную информацию о предполагаемых преступлениях против несовершеннолетних, упомянутых в материалах по делу Эпштейна. Поводом стало опубликованное досье, где фигурируют обвинения, связанные с бывшим принцем Эндрю.