Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 15:08

В файлах Эпштейна нашли упоминания о 16-летних русских девочках

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

В рассекреченных файлах финансиста Джеффри Эпштейна, которого при жизни обвинили в организации проституции, есть упоминания о 15–16-летних русских девочках, сообщил Telegram-канал Baza. В стенограмме свидетель заявил, что он привел на одну из вечеринок подростка, предположительно из России.

Во время допроса следователь также обратил внимание на записку, датированную 1 июня 2006 года и адресованную Эпштейну, которую показали Гислейн Максвелл — ближайшей соратнице финансиста. В послании говорилось, что «у него есть учительница, которая может обучить русскому языку».

Ей два раза по восемь лет. Не блондинка. Уроки бесплатные, и первый можно получить сегодня, если позвонишь, — сказано в записке Эпштейну.

Максвелл во время допроса отрицала, что знала 16-летнюю русскую девушку, видела ее у Эпштейна или была осведомлена о какой-либо сексуальной связи между ними.

В материалах также указано, что Эпштейн и Максвелл три раза летали в Россию в 2002–2003 годах. В этих же документах отражены денежные переводы в российские банки, отправленные в адрес женщин из России в период с 2008 по 2012 год.

Кроме того, среди улик нашли снимок текста колыбельной «Баю-баюшки-баю», переписанного латиницей с выделенными ударениями. В деле также присутствует ксерокопия российского паспорта женщины с закрытыми персональными данными, где сохранена лишь отметка о поле.

Ранее сообщалось, что полиция графства Суррей запросит у ФБР дополнительную информацию о предполагаемых преступлениях против несовершеннолетних, упомянутых в материалах по делу Эпштейна. Поводом стало опубликованное досье, где фигурируют обвинения, связанные с бывшим принцем Эндрю.

Джеффри Эпштейн
девочки
вечеринки
США
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сдвиг в Красноармейске и огромные потери ВСУ: новости СВО на вечер 8 января
«Закон джунглей»: захват Мадуро возмутил спикера парламента Турции
В чат ChatGPT стало проще консультироваться о здоровье
Застряли на диване? Пять простых способов победить новогоднюю лень
Раскрыто, что грозит Долиной за отказ добровольно освободить квартиру
Пьем и не пьянеем! Гид по идеальным закускам к любому алкоголю на праздники
«Ради наших детей»: Плющенко признался, на что пошел ради ученицы
Как похудеть быстро: готовим гороховый суп — много белка и клетчатки
«Все время хочу жрать»: невеста Лепса рассказала о проблемах со здоровьем
Москвич решил сменить профессию и попал на деньги
Дети от Учителя, расставание с Тройником, новый роман: как живет Пересильд
В Госдуме рассказали, какая категория россиян получит дополнительный отпуск
Раскрыты новые факты в деле о «беспаспортных» дронах для СВО
Пьяный мужчина сломал нос подростку в очереди на каток
Лось заблокировал проезд автомобилистам в Пензенской области и попал в кадр
«Осознанная бравада»: профайлер разгадал тайну танца Мадуро
Раскрыты детали переезда Ларисы Долиной из квартиры Лурье
В России задали неудобный вопрос сторонникам конфликта на Украине
В украинском городе объявили ЧС национального уровня
Пашинян: Ереван и Баку начали обмен списками товаров для возможной торговли
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.