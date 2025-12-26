Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю

Полиция графства Суррей запросит у ФБР дополнительную информацию о предполагаемых преступлениях против несовершеннолетних, упомянутых в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, пишет The Telegraph. Поводом стало опубликованное досье, где фигурируют обвинения, связанные с бывшим принцем Эндрю.

В документе есть частично закрытый отчет ФБР с показаниями 35-летнего мужчины. Он заявил, что в середине 1990-х, будучи ребенком шести–восьми лет, подвергался насилию группы людей в Суррее.

Пострадавший утверждает, что Эндрю вместе с другими мужчинами присутствовал при том, как соучастница финансиста Гислен Максвелл якобы применяла к нему электрошок. Он также рассказал, что его сбил темно-синий автомобиль, за рулем которого, по его словам, находился Эндрю.

Правоохранители отметили, что не нашли в своих базах данных сведений о поступавших жалобах и теперь добиваются доступа к скрытым фрагментам документов. В заявлении полиции говорится, что запрос направлен для проверки изложенных утверждений.

Ранее с официального сайта Министерства юстиции США пропала часть материалов, связанных с делом Эпштейна. Среди них, по данным журналистов, были изображения картин с обнаженными женщинами, а также фотография, на которой был запечатлен президент США Дональд Трамп вместе с финансистом, его супругой Меланией и Максвелл.