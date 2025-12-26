Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:27

Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Эндрю Маунтбеттен-Виндзор Фото: Stephen Lock / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Полиция графства Суррей запросит у ФБР дополнительную информацию о предполагаемых преступлениях против несовершеннолетних, упомянутых в материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, пишет The Telegraph. Поводом стало опубликованное досье, где фигурируют обвинения, связанные с бывшим принцем Эндрю.

В документе есть частично закрытый отчет ФБР с показаниями 35-летнего мужчины. Он заявил, что в середине 1990-х, будучи ребенком шести–восьми лет, подвергался насилию группы людей в Суррее.

Пострадавший утверждает, что Эндрю вместе с другими мужчинами присутствовал при том, как соучастница финансиста Гислен Максвелл якобы применяла к нему электрошок. Он также рассказал, что его сбил темно-синий автомобиль, за рулем которого, по его словам, находился Эндрю.

Правоохранители отметили, что не нашли в своих базах данных сведений о поступавших жалобах и теперь добиваются доступа к скрытым фрагментам документов. В заявлении полиции говорится, что запрос направлен для проверки изложенных утверждений.

Ранее с официального сайта Министерства юстиции США пропала часть материалов, связанных с делом Эпштейна. Среди них, по данным журналистов, были изображения картин с обнаженными женщинами, а также фотография, на которой был запечатлен президент США Дональд Трамп вместе с финансистом, его супругой Меланией и Максвелл.

принцы
Великобритания
Джеффри Эпштейн
полиция
королевская семья
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сбер» изменит правила обслуживания счетов с 1 января
Обманутая мошенниками россиянка готовила теракт против офицера Минобороны
Приговор по делу Долиной обжалуют в суде
США призвали Камбоджу и Таиланд остановить конфликт
Ребенок чуть не отравился популярным напитком с подозрительным запахом
КНДР планирует производить больше боеприпасов
Украинские мошенники помогли российским полицейским поймать наркоторговца
Полиция ликвидировала нелегальную типографию с доходом в 2,6 млрд рублей
Две предпринимательницы услышали приговор после хищения полмиллиарда рублей
Британия запросит у ФБР данные о секс-преступлениях бывшего принца Эндрю
Стало известно о стягивании ВСУ к ключевым городам Донбасса
Упавшая с торгового центра вывеска разбила голову петербурженке
Двухлетний ребенок стал жертвой пожара в квартире в Иркутской области
В Забайкалье накрыли майнинговую ферму, нанесшую ущерб на 5 млн рублей
Оказавшийся на борту самолета педиатр спасла жизнь девушки прямо в небе
В России могут расширить механизм параллельного импорта
Врач объяснила, сколько красной икры можно съесть в день
Почти 19 лет бегства вьетнамца от Интерпола закончилось в Иркутске
Байдена «выдавили» из семейного фото к Рождеству
Спасатели вытащили голову и бюстгальтер из желудка крокодила
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.