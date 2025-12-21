Новый год-2026
Скандальные документы об Эпштейне пропали из доступа

AP: не менее 16 файлов по делу Эпштейна пропали с сайта Минюста США

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Palm Beach Sheriff's office/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
С официального сайта Министерства юстиции США пропала часть материалов, связанных с делом финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает агентство Associated Press. Исчезновение коснулось не менее 16 файлов, опубликованных ранее.

Минюст США разместил документы по скандальному делу в субботу. Это было сделано в соответствии с требованиями закона, который получил двухпартийную поддержку в конгрессе.

Однако впоследствии из раздела сайта пропали файлы. Среди них, по данным агентства, были изображения картин с обнаженными женщинами, а также фотография, на которой был запечатлен президент США Дональд Трамп вместе с Эпштейном, его супругой Меланией и давней сообщницей финансиста Гислейн Максвелл.

Эпштейн был обвинен в 2019 году в торговле несовершеннолетними и организации сексуальной эксплуатации. По версии следствия, он и его сообщники вербовали девушек, в том числе не старше 14 лет. После ареста финансист был обнаружен мертвым в своей камере, и следствие пришло к выводу о самоубийстве.

Ранее сообщалось, что на одной из засекреченных фотографий экс-президента США Билла Клинтона в джакузи запечатлена жертва сексуального насилия Эпштейна. Лицо этого человека на снимке скрыто черным прямоугольником. Эта мера была принята с целью защиты личности пострадавшего.

