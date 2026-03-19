Юрист Эпштейна заговорит перед комитетом палаты представителей США

Юрист скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна Даррен Индайк будет допрошен надзорным комитетом Палаты представителей США в четверг, передает CBS. Он даст показания в закрытом режиме.

Даррен Индайк является одним из двух душеприказчиков Эпштейна. Его напарник по этому делу, Ричард Кан, ранее уже выступал перед Конгрессом 11 марта и утверждал, что ничего не знал о действиях Эпштейна против женщин. Адвокат Индайка опроверг обвинения в участии Индайка и Кана в преступлениях.

Ранее сообщалось, что Эпштейн был связан с египетским миллиардером и бывшим владельцем лондонского универмага Harrods Мохаммедом Аль-Файедом. Согласно информации издания, Эпштейн мог обеспечивать предпринимателя девушками.

До этого сообщалось, что архивах финансиста были найдены фотографии девушек из Литвы и Украины с комментариями интимного характера. К каждому снимку прилагался рейтинг, в котором учитывались внешние данные и личные качества.