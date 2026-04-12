В Госдуме рассказали об изменении срока передачи показаний счетчиков

Во многих регионах России с 1 апреля ввели четкие временные рамки для передачи показаний счетчиков воды — с 20 по 25 число каждого месяца, рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, которые приводит РИА Новости, это изменение поможет россиянам избежать переплат.

Депутат также обратил внимание, что, если не успеть в срок, то начисления будут производить не по нормативу, как это было раньше, а по среднемесячному потреблению конкретного абонента. Он подчеркнул, что такая методика намного лояльнее, так как показатели будут намного ближе к реальным.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой пересмотреть действующую систему дифференцированных тарифов на электроэнергию, которая не снизила финансовую нагрузку на людей. В беседе с NEWS.ru он отметил, что вместо этого нововведение привело лишь к росту платежей для граждан.